«Месть за брата»: в Париже в консульстве Ирана задержали мужчину, который угрожал взорвать себя

Мужчина тянул флаги по полу консульства Ирана в Париже и угрожал активировать пояс со взрывчаткой.

Источник фото: Reuters

В Париже в консульстве Ирана задержали мужчину, который угрожал активировать пояс со взрывчаткой, утверждая, что хочет "отомстить за брата". Об этом сообщает France24.

По информации представителя парижской полиции, мужчину заметили около 11 часов утра, когда он входил в консульство. Удостоверено, что при нем был жилет с якобы взрывчаткой, который был скрыт под верхней одеждой.

После вызова дипломатической службы само консульство обратилось в префектуру Парижа с просьбой о вмешательстве полиции. Мужчина, по данным СМИ, пытался спрятаться в одной из комнат консульства в присутствии дипломата.

В связи с инцидентом полиция временно прекратила движение транспорта в этом районе и вызвала на место элитное полицейское подразделение.

Позже оказалось, что у мужчины не было при себе никакого взрывного устройства. Мотивы его действий остаются неизвестными.

Свидетели также сообщили, что мужчина тащил флаги по полу консульства и требовал отомстить за смерть своего брата.

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