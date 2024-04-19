Практика судов
  1. В Украине

«Месть за брата»: в Париже в консульстве Ирана задержали мужчину, который угрожал взорвать себя

21:18, 19 апреля 2024
Мужчина тянул флаги по полу консульства Ирана в Париже и угрожал активировать пояс со взрывчаткой.
«Месть за брата»: в Париже в консульстве Ирана задержали мужчину, который угрожал взорвать себя
Источник фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Париже в консульстве Ирана задержали мужчину, который угрожал активировать пояс со взрывчаткой, утверждая, что хочет "отомстить за брата". Об этом сообщает France24.

По информации представителя парижской полиции, мужчину заметили около 11 часов утра, когда он входил в консульство. Удостоверено, что при нем был жилет с якобы взрывчаткой, который был скрыт под верхней одеждой.

После вызова дипломатической службы само консульство обратилось в префектуру Парижа с просьбой о вмешательстве полиции. Мужчина, по данным СМИ, пытался спрятаться в одной из комнат консульства в присутствии дипломата.

В связи с инцидентом полиция временно прекратила движение транспорта в этом районе и вызвала на место элитное полицейское подразделение.

Позже оказалось, что у мужчины не было при себе никакого взрывного устройства. Мотивы его действий остаются неизвестными.

Свидетели также сообщили, что мужчина тащил флаги по полу консульства и требовал отомстить за смерть своего брата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель Офиса противодействия рейдерству Минюста Виктор Дубовик уходит с должности

Виктор Дубовик занимал должность главы Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции почти 4 года.

Военнообязанные работники НАБУ и ГБР не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации

Закон о мобилизации отдельно предусматривает, что военнообязанные работники НАБУ и ГБР не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Одноразовое пособие членам семьи умершего военнослужащего не выплачивается, если его смерть наступила в результате алкогольного опьянения – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что такая помощь не назначается и не выплачивается в случае, если смерть военнослужащего или утрата трудоспособности являются следствием алкогольного опьянения.

Возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей, уберут из законодательства

Народный депутат Денис Маслов объяснил цель законопроекта об отмене возможности обжалования в Верховный Суд по делам о социальных выплатах и пенсионных делах.

Верховной Раде рекомендуют принять законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите

Начальная общевойсковая подготовка граждан Украины осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки