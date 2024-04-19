«Помста за брата»: в Парижі в консульстві Ірану затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе

Чоловік тягнув прапори по підлозі консульства Ірану в Парижі та погрожував активувати пояс з вибухівкою.

Джерело фото: Reuters

В Парижі у консульстві Ірану затримали чоловіка, який загрожував активувати пояс з вибухівкою, стверджуючи, що хоче «помститися за брата». Про це повідомляє France24.

За інформацією представника паризької поліції, чоловіка помітили близько 11 години ранку, коли він входив до консульства. Засвідчено, що при ньому був жилет з нібито вибухівкою, який був прихований під верхнім одягом.

Після виклику дипломатичної служби саме консульство звернулося до префектури Парижа із проханням про втручання поліції. Чоловік, за даними ЗМІ, намагався сховатися в одній з кімнат консульства у присутності дипломата.

У зв'язку з інцидентом поліція тимчасово припинила рух транспорту в цьому районі та викликала на місце елітний поліцейський підрозділ.

Пізніше виявилося, що у чоловіка не було при собі жодного вибухівкового пристрою. Мотиви його дій залишаються невідомими.

Свідки також повідомили, що чоловік тягнув прапори по підлозі консульства та вимагав помститися за смерть свого брата.

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