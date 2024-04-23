Есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудовых отношений: разъяснение

В Гоструда пояснили, что законодательные акты не устанавливают требования возобновить действие трудового договора или другие особые условия процедуры предоставления работникам, с которыми приостановлено действие трудовых договоров, ежегодных отпусков.

В управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудовых отношений.

Отмечается, что основным условием предоставления отпуска работнику является его пребывание в трудовых отношениях.

Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» не содержит ограничений и запретов для сторон трудового договора о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков при приостановлении действия трудового договора.

Законодательные акты не устанавливают требования возобновить действие трудового договора или другие особые условия процедуры предоставления работникам, с которыми приостановлено действие трудовых договоров, ежегодных отпусков.

Следовательно, работодатель имеет право предоставить работнику по его заявлению или в соответствии с графиком ежегодный отпуск. В то же время ст. 12 упомянутого закона позволяет работодателю в период действия военного положения ограничить своим решением продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска 24 календарными днями за текущий рабочий год.

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