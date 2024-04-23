Практика судов
  1. В Украине

Есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудовых отношений: разъяснение

23:56, 23 апреля 2024
В Гоструда пояснили, что законодательные акты не устанавливают требования возобновить действие трудового договора или другие особые условия процедуры предоставления работникам, с которыми приостановлено действие трудовых договоров, ежегодных отпусков.
Есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудовых отношений: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудовых отношений.

Отмечается, что основным условием предоставления отпуска работнику является его пребывание в трудовых отношениях.

Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» не содержит ограничений и запретов для сторон трудового договора о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков при приостановлении действия трудового договора.

Законодательные акты не устанавливают требования возобновить действие трудового договора или другие особые условия процедуры предоставления работникам, с которыми приостановлено действие трудовых договоров, ежегодных отпусков.

Следовательно, работодатель имеет право предоставить работнику по его заявлению или в соответствии с графиком ежегодный отпуск. В то же время ст. 12 упомянутого закона позволяет работодателю в период действия военного положения ограничить своим решением продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска 24 календарными днями за текущий рабочий год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
В МИД пояснил, сколько продлятся временные ограничения на консульские услуги для мужчин за рубежом

МИД заявил, что временные ограничения на консульские услуги для мужчин за границей введены, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона о мобилизации.

Комитет Верховной Рады по аграрной политике попросил не ликвидировать Минагрополитики

Члены Комитета считают, что ликвидация Минагрополитики не ко времени.

В Украине за апрель резко возросло количество желающих перерегистрировать и подарить автомобили – данные ГСЦ МВД

В частности, значительно увеличилось количество перерегистраций транспортных средств по договору дарения.

Судьи Апелляционной палаты ВАКС рассмотрели дело в отсутствие адвокатов: открыто дисциплинарное дело

Адвокаты отметили, что во время воздушной тревоги они были в укрытии, а когда вернулись, оказалось, что коллегия судей уже рассмотрела апелляционную жалобу САП.

Автодилерам разрешат скупать подержанные автомобили для последующей продажи без их государственной перерегистрации на себя – Рада одобрила законопроект

Сейчас предприятия, которые скупают подержанные авто для их дальнейшей продажи конечным потребителям, должны дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео