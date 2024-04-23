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Чи є право на щорічну відпустку під час призупинення трудових відносин: роз’яснення

23:56, 23 квітня 2024
У Держпраці пояснили, що законодавчі акти не встановлюють вимоги поновити дію трудового договору або інші особливі умови щодо процедури надання працівникам, із якими призупинено дію трудових договорів, щорічних відпусток.
Чи є право на щорічну відпустку під час призупинення трудових відносин: роз’яснення
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В управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи є право на щорічну відпустку під час призупинення трудових відносин.

Зазначається, що основною умовою для надання відпустки працівнику є його перебування в трудових відносинах. 

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не містить обмежень і заборон для сторін трудового договору щодо надання щорічних оплачуваних відпусток під час призупинення дії трудового договору. Законодавчі акти не встановлюють вимоги поновити дію трудового договору або інші особливі умови щодо процедури надання працівникам, із якими призупинено дію трудових договорів, щорічних відпусток.

Отже, роботодавець має право надати працівнику за його заявою або відповідно до графіка щорічну відпустку. Водночас ст. 12 згаданого закону дозволяє роботодавцеві в період дії воєнного стану обмежити своїм рішенням тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки 24 календарними днями за поточний робочий рік.

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