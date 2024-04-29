Укрпочта тестирует новый вид транспорта для почтальонов – Игорь Смилянский

Директор Укрпочты Игорь Смилянский лично оттестировал новый транспорт для почтальонов.

Укрпочта обновляет транспорт для почтальонов. Если раньше у них были электробайки, то теперь – мотоциклы. Новый транспорт разработал украинский ветеранский бизнес. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, который и сам уже проверил его в работе.

По его словам, с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарственных средств, у почтальонов становится меньше газет и писем, однако больше посылок. Так что велосипед становится не таким актуальным.

Смилянский отмечает, что пилотную модель для почтальонов уже начинают тестировать.

«Все тестирую лично ... А всем исследователям не беспокоиться – все закупки будут проходить в Прозорро», - отметил гендиректор Укрпочты.

В том году «Судебно-юридическая газета» писала, что Укрпочта анонсировала проект «Почтальоны на электробайках». В пилотном режиме должны были протестировать доставку на электровелосипедах. Сам транспорт - украинского производства имеет GPS-трекеры и даже зарядку для телефона.

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