Укрпошта тестує новий вид транспорту для листонош – Ігор Смілянський

Директор Укрпошти Ігор Смілянський особисто відтестував новий транспорт для листонош.

Укрпошта оновлює транспорт для листонош. Якщо раніше у них були електробайки, то тепер – мотоцикли. Новий транспорт розробив український ветеранський бізнес. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, який і сам уже перевірив його у роботі.

За його словами, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, у листонош стає менше газет та листів, проте більше посилок. Тож велосипед стає не таким актуальним.

Смілянський зауважує, що пілотну модель для листонош уже розпочинають тестувати.

«Все тестую особисто ... А всім дослідникам не турбуватись – всі закупівлі будуть відбуватись у Прозорро», - зазначив гендиректор Укрпошти.

Того року «Судово-юридична газета» писала, що Укрпошта анонсувала проєкт «Листоноші на електробайках». У пілотному режимі мали тестувати доставку на електровелосипедах. Сам транспорт - українського виробництва, має GPS-трекери та навіть зарядку для телефону.

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