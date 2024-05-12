Практика судов
  1. В Украине

Представители Украины на Евровидении одели футболки Free Azovstal Defenders

08:47, 12 мая 2024
Часть украинской делегации в финале международного песенного конкурса была одета в футболки с надписью Free Azovstal Defenders.
Представители Украины на Евровидении одели футболки Free Azovstal Defenders
Источник фото: alyona.alyona.officialтаazovstalfamilies / instagram.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представители Украины на Евровидении-2024 были в футболках с надписью Free Azovstal Defenders. Так они напомнили о военнопленных защитниках Мариуполя.

«Мы пытались сделать все возможное для того, чтобы как-то напомнить о военнопленных на Евровидении. Такая футболка, которую вы видите на видео, была представлена почти на всех интервью, которые мы давали. Мы символически напоминаем об очень важных вещах всякий раз, когда есть возможность сказать о них на весь мир!

Мы хотим призвать все мировое сообщество сейчас, когда максимально большое внимание приковано к нам, сделать так, чтобы военнопленных обменяли всех на всех. Чтобы наши ребята, девушки, дети вернулись домой, получили достойное лечение и достойный уровень жизни. А самое главное – благодарность от нас за все, что они пережили», - написала представительница Украины.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.

Антикоррупционный комитет Рады не согласовал законопроект о возможности возвращения Президентом представлений о назначении судей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики дал отрицательное заключение на законопроект, согласно которому Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности.

Наркозависимого военнослужащего избили другие военные, после чего он сбежал: что решил суд

Очередная драма произошла на Запорожье, а беглый военнослужащий получил 5 лет лишения свободы.

Как кандидаты на должности судей апелляционных судов и ВАКС будут сдавать тестовые задания: комментарий ВККС

Тестовые задания будут обнародованы вместе с ответами, а выполнять их будут кандидаты на компьютерах.

Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду