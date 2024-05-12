Представители Украины на Евровидении одели футболки Free Azovstal Defenders

Часть украинской делегации в финале международного песенного конкурса была одета в футболки с надписью Free Azovstal Defenders.

Источник фото: alyona.alyona.officialтаazovstalfamilies / instagram.com

Представители Украины на Евровидении-2024 были в футболках с надписью Free Azovstal Defenders. Так они напомнили о военнопленных защитниках Мариуполя.

«Мы пытались сделать все возможное для того, чтобы как-то напомнить о военнопленных на Евровидении. Такая футболка, которую вы видите на видео, была представлена почти на всех интервью, которые мы давали. Мы символически напоминаем об очень важных вещах всякий раз, когда есть возможность сказать о них на весь мир!

Мы хотим призвать все мировое сообщество сейчас, когда максимально большое внимание приковано к нам, сделать так, чтобы военнопленных обменяли всех на всех. Чтобы наши ребята, девушки, дети вернулись домой, получили достойное лечение и достойный уровень жизни. А самое главное – благодарность от нас за все, что они пережили», - написала представительница Украины.

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