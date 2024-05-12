Представники України на Євробаченні одягли футболки Free Azovstal Defenders

Частина української делегації у фіналі міжнародного пісенного конкурсу була одягнена у футболки з написом «Free Azovstal Defenders».

Джерело фото: alyona.alyona.officialтаazovstalfamilies / instagram.com

Представники України на Євробаченні-2024 були у футболках з написом «Free Azovstal Defenders». Так вони нагадали про військовополонених захисників Маріуполя.

«Ми намагалися зробити все можливе для того, щоб якось нагадати про військовополонених на Євробаченні. Така футболка, що ви бачите на відео, була представлена майже на всіх інтерв’ю, які ми давали. Ми символічно нагадуємо про дуже важливі речі кожного разу, коли маємо можливість сказати про них на весь світ!

Ми хочемо закликати всю світову спільноту зараз, коли максимально велика кількість уваги прикута до нас, зробити так, щоб військовополонених обміняли всіх на всіх. Щоб наші хлопці, дівчата, діти повернулися додому, отримали гідне лікування і гідний рівень життя. А найголовніше – вдячність від нас за все те, що вони пережили», - написала представниця України.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.