В Украине 13 мая ожидаются небольшие дожди и заморозки

В понедельник, 13 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем, кроме западных областей, местами небольшой дождь.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях 1-6° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°), на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14 °, на западе страны и в Крыму до 17 °; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
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