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В Украине 13 мая ожидаются небольшие дожди и заморозки

22:29, 12 мая 2024
На высокогорье Карпат ночью до 5 градусов мороза.
В Украине 13 мая ожидаются небольшие дожди и заморозки
Иллюстративное изображение: city-adm.lviv.ua
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В понедельник, 13 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем, кроме западных областей, местами небольшой дождь.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях 1-6° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°), на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14 °, на западе страны и в Крыму до 17 °; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

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