В Україні 13 травня подекуди очікуються невеликі дощі та заморозки

На високогір'ї Карпат вночі до 5 градусів морозу.

Ілюстративне зображення: city-adm.lviv.ua

У понеділок, 13 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень, крім західних областей, місцями невеликий дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на решті території 3-8° тепла; вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

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