Бронирование аграриев: в Минагрополитики сообщили, что изменилось

Полномочия по бронированию аграриев теперь у Минобороны.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что утверждать списки забронированных военнообязанных аграриев теперь будет Министерство обороны, а не Генеральный штаб ВСУ.

Внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

В частности, полномочия, которые ранее были возложены на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, теперь возложены на Минобороны.

Это касается:

- рассмотрение и согласование разработанных органами государственной власти, другими государственными органами списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время;

- представление согласованных списков в Минэкономики для принятия соответствующего решения;

- доведение решения Минэкономики о бронировании военнообязанных к сведению соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

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