Бронювання аграріїв: у Мінагрополітики повідомили, що змінилось

Повноваження щодо бронювання аграріїв тепер у Міноборони.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що затверджувати списки заброньованих військовозобов’язаних аграріїв тепер буде Міністерство оборони, а не Генеральний штаб ЗСУ.

Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Зокрема, повноважень, які раніше були покладені на Генеральний штаб Збройних Сил України тепер покладено на Міноборони.

Це стосується:

- розгляду та погодження розроблених органами державної влади, іншими державними органами списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час;

- подання погоджених списків до Мінекономіки для прийняття відповідного рішення;

- доведення рішення Мінекономіки щодо бронювання військовозобов'язаних до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Зазначимо, що 18 травня набуде чинності Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», - зазначив Ігор Фоменко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.