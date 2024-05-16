Практика судов
  1. В Украине

Украинского баскетболиста задержали при попытке незаконного пересечения границы - СМИ

19:14, 16 мая 2024
26-летнего защитника Киев-Баскет задержали при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.
Украинского баскетболиста задержали при попытке незаконного пересечения границы - СМИ
Источник фото: facebook.com/kyivbasket
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Баскетболиста Вадима Заплотницкого, игравшего за команду Киев-Баскет, задержали при попытке незаконно пересечь украинскую границу. Об этом пишут в издании «Чемпион».

Там отмечают, что, по данным источника в правоохранительных органах, 26-летний защитник Вадим Заплотинский был задержан 12 мая при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.

Заплотинский был признан лучшим игроком защитного плана в Суперлиге-2023/24. Также он помог своей команде завоевать бронзовые медали национального первенства.

Недавно «Судебно-юридическая газета» писала, что на границе задержали забитую пассажирами в три яруса легковушку, которая двигалась в Румынию. «Пассажирами» оказались жители разных областей. За «комфорт» проехаться в три яруса каждый из них должен был заплатить от 8,5 до 10 тысяч евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рассмотрение ТЦК дела об админправонарушении в отсутствие лица, которое должным образом не уведомили о дате рассмотрения, является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к ответственности – суд

Апелляционный админсуд отменил штраф от ТЦК, поскольку ТЦК не смог доказать факт надлежащего уведомления мужчины о рассмотрении дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия

Сама по себе гибель полицейского от ранения во время войны не является основанием для выплаты матери единовременной денежной помощи, ведь, по мнению Верховного Суда, эта выплата зависит также и от того, внесена ли территория, где произошла гибель в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Право на отсрочку можно реализовать только до момента обретения статуса военнослужащего – Верховный Суд

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом – в частности, ТЦК.

Владимир Зеленский ветировал закон, которым депутаты предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Президент отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми он имеет связи».

Суд вынес первый приговор женщине-медсестре за уклонение от военного учета после предупреждения ТЦК

Суд вынес приговор женщине-медику по статье 337 Уголовного кодекса, отдельно устанавливающей ответственность за уклонение от военного учета.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва