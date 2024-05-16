Украинского баскетболиста задержали при попытке незаконного пересечения границы - СМИ

26-летнего защитника Киев-Баскет задержали при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.

Источник фото: facebook.com/kyivbasket

Баскетболиста Вадима Заплотницкого, игравшего за команду Киев-Баскет, задержали при попытке незаконно пересечь украинскую границу. Об этом пишут в издании «Чемпион».

Там отмечают, что, по данным источника в правоохранительных органах, 26-летний защитник Вадим Заплотинский был задержан 12 мая при попытке незаконного пересечения границы в составе группы лиц на Буковине.

Заплотинский был признан лучшим игроком защитного плана в Суперлиге-2023/24. Также он помог своей команде завоевать бронзовые медали национального первенства.

Недавно «Судебно-юридическая газета» писала, что на границе задержали забитую пассажирами в три яруса легковушку, которая двигалась в Румынию. «Пассажирами» оказались жители разных областей. За «комфорт» проехаться в три яруса каждый из них должен был заплатить от 8,5 до 10 тысяч евро.

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