Українського баскетболіста затримали при спробі незаконного перетину кордону – ЗМІ

26-річного захисника Київ-Баскет затримали під час спроби незаконного перетину кордону у складі групи осіб на Буковині.

Джерело фото: facebook.com/kyivbasket

Баскетболіста Вадима Заплотницького, який грав за команду Київ-Баскет, затримали при спробі незаконно перетнути український кордон. Про це пишуть у виданні «Чемпіон».

Там зазначають, що за даними джерела в правоохоронних органах, 26-річний захисник Вадим Заплотинський був затриманий 12 травня при спробі незаконного перетину кордону в складі групи осіб на Буковині.

Заплотинського було визнано найкращим гравцем захисного плану в Суперлізі-2023/24. Також він допоміг своїй команді здобути бронзові медалі національної першості.

Нещодавно «Судово-юридична газета» писала, що на кордоні затримали забитий пасажирами у три яруси легковик, який рухався у Румунію. «Пасажирами» виявились жителі різних областей. За «комфорт» проїхатись у три яруси кожен з них мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.