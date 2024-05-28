В Украине в течение недели умерло 7 человек, у которых обнаружили COVID-19

В то же время количество заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей, продолжает снижаться.

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Министерство здравоохранения зарегистрировало 7 летальных исходов среди лиц, имевших положительный результат теста на COVID-19. Все умершие не имели профилактических прививок против коронавируса в течение последних 12 месяцев.

В то же время в Минздраве отмечают, что количество заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей, продолжает снижаться.

Так, за неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 103 108 человек, из них 62 609 – дети.

Из-за осложнений в медучреждения госпитализировали 2 786 украинцев.

В настоящее время, рассказывают в Минздраве, в Украине обнаружено 36 разных типов коронавируса – все вокруг субварианта «Омикрон». По течению заболевания штамм «Омикрон» преимущественно протекает как обычная респираторная болезнь и не вызывает тяжелой кислородной зависимости. Однако остается опасным для групп риска: людей с патологиями, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, старше 60 лет. Поэтому людям из группы риска рекомендуется вакцинация.

Во всех областях доступна бесплатная омикрон-специфическая вакцина против COVID-19.

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