В Україні протягом тижня померло 7 осіб, у яких виявили COVID-19

Водночас кількість захворілих на ГРВІ, грип та COVID-19, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися.

Джерело фото: Mika Baumeister / Unsplash

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусу протягом останніх 12 місяців.

Водночас у МОЗ наголошують, що кількість захворілих на ГРВІ, грип та COVID-19, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися.

Так, за тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 103 108 людей, із них 62 609 – діти.

Через ускладнення до медзакладів госпіталізували 2 786 українців.

Наразі, розповідають у МОЗ, в Україні виявлено 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанту «Омікрон». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям із групи ризику рекомендована вакцинація.

В усіх областях доступна безоплатна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.