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В Україні протягом тижня померло 7 осіб, у яких виявили COVID-19

20:12, 28 травня 2024
Водночас кількість захворілих на ГРВІ, грип та COVID-19, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися.
В Україні протягом тижня померло 7 осіб, у яких виявили COVID-19
Джерело фото: Mika Baumeister / Unsplash
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Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусу протягом останніх 12 місяців.

Водночас у МОЗ наголошують, що кількість захворілих на ГРВІ, грип та COVID-19, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися.

Так, за тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 103 108 людей, із них 62 609 – діти.

Через ускладнення до медзакладів госпіталізували 2 786 українців.

Наразі, розповідають у МОЗ, в Україні виявлено 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанту «Омікрон». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям із групи ризику рекомендована вакцинація.

В усіх областях доступна безоплатна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19.

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