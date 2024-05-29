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В Украине запретили рекламу азартных игр

07:36, 29 мая 2024
Правительство приняло постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет.
В Украине запретили рекламу азартных игр
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Кабинет Министров утвердил изменения в Постановление «Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», которые включают запрет рекламы азартных игр и букмекерских контор в Украине. Указанное решение было объявлено в постановлении правительства.

В изменениях к постановлению предусмотрено, что ограничение рекламы азартных игр в Интернете будет распространяться на все их формы. Это решение Кабмина касается порядка ограничения всех видов рекламы, а не только определенных обозначений азартных игр.

Запрет рекламы азартных игр будет действовать до момента вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении Верховной Рады.

Напомним, что в апреле президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о противодействии негативным последствиям азартных игр в Интернете. Этот документ уже предусматривал запрет регистрации нескольких аккаунтов для одного игрока и установление ограничений на время игры.

После этого в Верховной Раде был принят в первом чтении законопроект о борьбе с игровой зависимостью, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и ограничение работы онлайн-казино.

Постановление Кабмина по противодействию негативным последствиям азартных игр в Интернете, принятое в мае, будет действовать до принятия нового законодательства.

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