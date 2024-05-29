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В Україні заборонили рекламу азартних ігор

07:36, 29 травня 2024
Уряд ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет.
В Україні заборонили рекламу азартних ігор
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Кабінет Міністрів затвердив зміни до Постанови «Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», які включають заборону реклами азартних ігор та букмекерських контор в Україні. Зазначене рішення було оголошено у постанові уряду.

У змінах до постанови передбачено, що обмеження реклами азартних ігор в Інтернеті буде розповсюджуватися на всі їх форми. Це рішення Кабміну стосується порядку обмеження всіх видів реклами, а не лише певних позначень азартних ігор.

Заборона реклами азартних ігор діятиме до моменту набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який знаходиться на розгляді Верховної Ради.

Нагадаємо, що в квітні президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про протидію негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті. Цей документ вже передбачав заборону реєстрації кількох акаунтів для одного гравця та встановлення обмежень на час гри.

Після цього у Верховній Раді було прийнято у першому читанні законопроєкт про боротьбу з ігровою залежністю, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та обмеження роботи онлайн-казино.

Постанова Кабміну щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті, прийнята у травні, буде чинною до ухвалення нового законодавства.

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