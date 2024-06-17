Практика судов
  1. В Украине

В Киеве уличные фонари могут работать в дневное время суток – в КГГА назвали причину

20:02, 17 июня 2024
Из-за сбоя уличные фонари могут работать в дневное время суток.
В Киеве уличные фонари могут работать в дневное время суток – в КГГА назвали причину
Источник фото: Киевгорсвет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице возможны сбои в работе систем управления освещением в связи с отключениями электроэнергии, которые производятся по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Об этом сообщили в КГГА и пояснили, что из-за сбоя уличные фонари могут работать в дневное время суток.

В обычном режиме работы специалисты коммунального предприятия дистанционно настраивают оборудование и синхронизируют данные с основным сервером.

«В случаях, когда дистанционная настройка невозможна, на место направляют аварийно-ремонтную бригаду для устранения причин сбоя. Эти работы занимают определенное время, поэтому отключение уличного освещения возможно не сразу», – объяснили там.

Киевляне, заметившие фонарь, работающий в светлое время суток, могут сообщить об этом по телефонам: 044-293-36-20 или 095-420-24-10.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Всеволода Князева предложили уволить с должности судьи – решение дисциплинарной палаты ВСП

В вину бывшему председателю Верховного Суда поставили «квартирный вопрос».

Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

Вступили в силу изменения в порядок приостановления регистрации налоговой накладной и порядка рассмотрения жалобы относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной

Кабмин опубликовал изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных и Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной.

Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В решении предусмотрено, что Аудиторский совет состоит из 3 членов и базируется в Брюсселе, а помогает ему в работе находящийся в Киеве секретариат.

Новый съезд судей запланирован на март 2025 года, но есть нюансы: что известно

Офис Президента и международные партнеры настаивают на том, чтобы съезд судей состоялся осенью 2024 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду