В Киеве уличные фонари могут работать в дневное время суток – в КГГА назвали причину

Из-за сбоя уличные фонари могут работать в дневное время суток.

Источник фото: Киевгорсвет

В столице возможны сбои в работе систем управления освещением в связи с отключениями электроэнергии, которые производятся по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Об этом сообщили в КГГА и пояснили, что из-за сбоя уличные фонари могут работать в дневное время суток.

В обычном режиме работы специалисты коммунального предприятия дистанционно настраивают оборудование и синхронизируют данные с основным сервером.

«В случаях, когда дистанционная настройка невозможна, на место направляют аварийно-ремонтную бригаду для устранения причин сбоя. Эти работы занимают определенное время, поэтому отключение уличного освещения возможно не сразу», – объяснили там.

Киевляне, заметившие фонарь, работающий в светлое время суток, могут сообщить об этом по телефонам: 044-293-36-20 или 095-420-24-10.

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