У Києві вуличні ліхтарі можуть працювати в денний час доби – у КМДА назвали причину

Через збій вуличні ліхтарі можуть працювати в денний час доби.

Джерело фото: Київміськсвітло

У столиці можливі збої в роботі систем управління освітленням у зв’язку з відключеннями електроенергії, що здійснюються за розпорядженням НЕК «Укренерго». Про це повідомили у КМДА та пояснили, що через збій вуличні ліхтарі можуть працювати в денний час доби.

У звичайному режимі роботи фахівці комунального підприємства дистанційно налаштовують обладнання та синхронізують дані з основним сервером.

«У випадках, коли дистанційне налаштування неможливе, на місце направляють аварійно-ремонтну бригаду для усунення причин збою. Ці роботи займають певний час, тому вимкнення вуличного освітлення можливе не одразу», - пояснили там.

Кияни, які помітили ліхтар, який працює у світлий час доби, можуть повідомити про це за телефонами: 044-293-36-20 або 095-420-24-10.

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