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10 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через границу: будут судить черкащанина

22:58, 19 июня 2024
За «вознаграждение» злоумышленник обещал лично сопровождать военнообязанного.
10 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через границу: будут судить черкащанина
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Будут судить дельца, который требовал 10 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Установлено, что за 10 тысяч долларов ранее судимый злоумышленник обязывался содействовать винничанину, желающему покинуть Украину незаконным способом.

Прокуратура указывает, что он обещал лично сопровождать военнообязанного – сообщил уклоняющемуся заранее разработанный маршрут, условия и порядок действий во время переправки через государственную границу Украины.

Задержали «проводника» при получении первой части денежных средств на сумму 1 тыс долларов.

«При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры в суд передан обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту организации и содействия незаконной переправке через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

За указанное преступление предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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