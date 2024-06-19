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10 тисяч доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон: судитимуть черкащанина

22:58, 19 червня 2024
За «винагороду» зловмисник обіцяв особисто супроводжувати військовозобов’язаного.
10 тисяч доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон: судитимуть черкащанина
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Судитимуть ділка, який вимагав 10 тисяч доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Встановлено, що за 10 тисяч доларів раніше судимий зловмисник зобов’язувався сприяти охочому вінничанину покинути Україну у незаконний спосіб.

Прокуратура вказує, що він обіцяв особисто супроводжувати військовозобов’язаного – повідомив ухилянту заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через державний кордон України.

Затримали «провідника» під час отримання першої частини грошових коштів у сумі 1 тис доларів.

«За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно жителя Черкаської області за фактом організації та сприяння незаконному переправленню через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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