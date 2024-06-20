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В Ровенской области 13-летнюю девочку затащили на заброшенный склад и изнасиловали

07:54, 20 июня 2024
25-летнего мужчину судили за изнасилование соседки-школьницы.
В Ровенской области 13-летнюю девочку затащили на заброшенный склад и изнасиловали
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В Ровенской области суд вынес приговор мужчине за изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 12 годам лишения свободы с внесением данных в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Преступление произошло в июле 2021 года в одном из населённых пунктов Дубенского района. Тогда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил 13-летнюю соседку на заброшенный состав и изнасиловал. О случившемся в полицию сообщила сама потерпевшая.

Обвиняемый был ранее судимый за угон автомобиля. В суде он своей вины в изнасиловании девочки не признал. Его причастность к преступлению подтвердили все доказательства.

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