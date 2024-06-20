На Рівненщині 13-річну дівчинку затягнули на закинутий склад та зґвалтували

25-річного чоловіка судили за зґвалтування сусідки-школярки.

На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування 13-річної дівчинки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Його засуджено до 12 років позбавлення волі із внесенням даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Злочин стався у липні 2021 року в одному з населених пунктів Дубенського району. Тоді засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, затягнув 13-річну сусідку на закинутий склад та зґвалтував. Про те, що сталося, до поліції повідомила сама потерпіла.

Обвинувачений був раніше судимий за крадіжку автомобіля. У суді він своєї вини у зґвалтуванні дівчинки не визнав. Його причетність до злочину підтвердили усі докази.

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