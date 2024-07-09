Не заплатила за коммунальные услуги: на Волыни будут судить бухгалтера городского совета

В прокуратуре отметили, что из-за ненадлежащего исполнения ею своих обязанностей городской совет понес лишние расходы на сумму более 150 тысяч гривен.

На Волыни в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении бухгалтером одного из отделов Киверцовского городского совета в служебной халатности.

Как сообщила Волынская областная прокуратура, в сентябре 2022 года между отделом городского совета и субъектом хозяйствования был заключен договор о закупке услуг по организации питания детей льготных категорий, воспитанников дошкольного подразделения УВК и учреждений дошкольного образования.

«Бухгалтер же не произвела расчеты оплаты за коммунальные услуги, потребленные обществом в процессе предоставления этих услуг, который был необходим для возмещения отдела городского совета их стоимости», - отметили в прокуратуре.

Из-за ненадлежащего выполнения ею своих обязанностей городской совет понес лишние расходы на сумму более 150 тысяч гривен.

В прокуратуре добавили, что в ходе досудебного расследования обвиняемая, искренне раскаявшаяся в совершенном, возместила всю сумму нанесенного ущерба.

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