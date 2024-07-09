Не заплатила за комунальні послуги: на Волині судитимуть бухгалтера міської ради

У прокуратурі зазначили, що через неналежне виконання нею своїх обов'язків міська рада понесла зайві витрати на суму понад 150 тисяч гривень.

На Волині до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення бухгалтером одного з відділів Ківерцівської міської ради службової недбалості.

Як повідомила Волинська обласна прокуратура, у вересні 2022 року між відділом міської ради та суб'єктом господарювання було укладено договір про закупівлю послуг з організації харчування дітей пільгових категорій, вихованців дошкільного підрозділу НВК та закладів дошкільної освіти.

«Бухгалтер же не здійснила розрахунків оплати за комунальні послуги, спожиті товариством у процесі надання цих послуг, який був необхідний для відшкодування відділу міської ради їхньої вартості», - зазначили у прокуратурі.

Через неналежне виконання нею своїх обов'язків міська рада понесла зайві витрати на суму понад 150 тисяч гривень.

У прокуратурі додали, що у ході досудового розслідування обвинувачена, яка щиро розкаялася в скоєному, відшкодувала усю суму завданих збитків.

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