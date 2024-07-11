В Киеве отправили на ремонт флагшток наибольшего флага Украины

Работы планируют окончить до 17 июля.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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Главный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», приспустили для проведения текущего ремонта флагштока.

Как пишут в КГГА по информации коммунального объединения «Киевзеленстрой», предусмотрен ремонт механизма подъема. Работы планируют окончить до 17 июля.

Сооружение флагштока является наибольшим в Украине: его высота – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

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