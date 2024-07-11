У Києві відправили на ремонт флагшток найбільшого прапору України

Роботи планують закінчити до 17 липня.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили для проведення поточного ремонту флагштока.

Як пишуть у КМДА за інформацією комунального об’єднання «Київзеленбуд», передбачено ремонт механізму підіймання. Роботи планують закінчити до 17 липня.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні: її висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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