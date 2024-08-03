Практика судов
  1. В Украине

Как получить для малолетнего лица документ, удостоверяющий его регистрацию в ГРФЛ в случае его утраты

21:26, 3 августа 2024
Документ, удостоверяющий регистрацию в ДРФЛ малолетнего лица, выдается одному из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей.
Как получить для малолетнего лица документ, удостоверяющий его регистрацию в ГРФЛ в случае его утраты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Хмельницкой области сообщает, как получить для малолетнего лица документ, удостоверяющий его регистрацию в ГРФЛ в случае его утраты.

В случае потери или испорчения документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (далее -Государственный реестр) малолетнего лица (до 14 лет), один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) ) подает в контролирующий орган заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков по форме № 5ДР, предъявив документ, удостоверяющий его личность, и свидетельство о рождении ребенка.

Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре малолетнего лица, выдается одному из родителей контролирующим органом в течение трех рабочих дней со дня обращения им по месту жительства в случае предъявления:
- свидетельства о рождении ребенка;

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя);
- в отдельных случаях: перевод свидетельства о рождении, удостоверенный в установленном законодательством порядке, если такое свидетельство выдано не на украинском языке;

- справки о регистрации места жительства/нахождения, если информация о регистрации места жительства/нахождения отсутствует в документах, удостоверяющих личность одного из родителей, или такая информация не совпадает с паспортными данными отца/матери, подающего соответствующее заявление;

- решение об установлении опеки (попечительства), если документы представляются таким лицом или подтверждение полномочий представителя органа опеки (попечительства).
Граждане Украины, не имеющие постоянного места жительства в Украине или временно находящиеся за пределами населенного пункта проживания, могут обратиться за получением документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре, в любой контролирующий орган. В этом случае срок выдачи документа может быть продлен до пяти рабочих дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полномочиями по рассмотрению дел о нарушении военного учета наделены исключительно руководители ТЦК, а не начальники структурных подразделений РТЦК – решение суда

По мнению суда, полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, определенных статьей 235 КУоАП, наделены исключительно руководители ТЦК, а начальники структурных подразделений РТЦК и СП таких полномочий не имеют.

Верховный Суд объяснил, может ли работодатель уволить сотрудницу, которая не ходит на работу, ссылаясь на травлю

Женщина подала иск на работодателя и указывала, что на время ее увольнения в производстве суда уже находилось дело по признанию факта моббинга с его стороны.

Могут ли ТЦК штрафовать мужчин, которые не были на учете, но пришли обновить данные – позиции судов

Пришел обновить данные – получил штраф: правомерно ли ТЦК штрафует мужчин, которые до этого не стояли на учете или потеряли военный билет.

80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

«Поскольку есть тенденция к уменьшению количества и качества человеческого мобилизационного ресурса» – в Минобороны объяснили, почему против полного запрета на мобилизацию до 25 лет

При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса в условиях длительной вооруженной агрессии принятие законопроекта поставит под угрозу выполнение мер по доукомплектованию Вооруженных Сил, считает Минобороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду