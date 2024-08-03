Документ, удостоверяющий регистрацию в ДРФЛ малолетнего лица, выдается одному из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей.

Главное управление ГНС в Хмельницкой области сообщает, как получить для малолетнего лица документ, удостоверяющий его регистрацию в ГРФЛ в случае его утраты.

В случае потери или испорчения документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (далее -Государственный реестр) малолетнего лица (до 14 лет), один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) ) подает в контролирующий орган заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков по форме № 5ДР, предъявив документ, удостоверяющий его личность, и свидетельство о рождении ребенка.

Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре малолетнего лица, выдается одному из родителей контролирующим органом в течение трех рабочих дней со дня обращения им по месту жительства в случае предъявления:

- свидетельства о рождении ребенка;

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя);

- в отдельных случаях: перевод свидетельства о рождении, удостоверенный в установленном законодательством порядке, если такое свидетельство выдано не на украинском языке;

- справки о регистрации места жительства/нахождения, если информация о регистрации места жительства/нахождения отсутствует в документах, удостоверяющих личность одного из родителей, или такая информация не совпадает с паспортными данными отца/матери, подающего соответствующее заявление;

- решение об установлении опеки (попечительства), если документы представляются таким лицом или подтверждение полномочий представителя органа опеки (попечительства).

Граждане Украины, не имеющие постоянного места жительства в Украине или временно находящиеся за пределами населенного пункта проживания, могут обратиться за получением документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре, в любой контролирующий орган. В этом случае срок выдачи документа может быть продлен до пяти рабочих дней.

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