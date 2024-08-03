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Як отримати для малолітньої особи документ, що засвідчує її реєстрацію у ДРФО у разі його втрати

21:26, 3 серпня 2024
Документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків.
Як отримати для малолітньої особи документ, що засвідчує її реєстрацію у ДРФО у разі його втрати
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Податкова служба  у Хмельницькій області повідомляє, як отримати для малолітньої особи документ, що засвідчує її реєстрацію у ДРФО у разі його втрати.

У випадку втрати або зіпсування документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі -Державний реєстр) малолітньої особи (до 14 років), один з батьків (усиновитель, опікун, піклувальник) подає до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за формою № 5ДР, пред’явивши документ, що посвідчує його особу, та свідоцтво про народження дитини.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня звернення ним за місцем проживання у разі пред’явлення:

-    свідоцтва про народження дитини;

-   документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника);

-    в окремих випадках:     перекладу свідоцтва про народження, засвідчений в установленому законодавством порядку, якщо таке свідоцтво видане не українською мовою;

-     довідки про реєстрацію місця проживання/перебування, якщо інформація про реєстрацію місця проживання/перебування відсутня в документах, що посвідчують особу одного з батьків, або така інформація не співпадає з паспортними даними батька/ матері, який/яка подає відповідну заяву;

-     рішення про встановлення опіки (піклування), якщо документи подаються такою особою або підтвердження повноважень представника органу опіки (піклування).

Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів.

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