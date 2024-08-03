Документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків.

Податкова служба у Хмельницькій області повідомляє, як отримати для малолітньої особи документ, що засвідчує її реєстрацію у ДРФО у разі його втрати.

У випадку втрати або зіпсування документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі -Державний реєстр) малолітньої особи (до 14 років), один з батьків (усиновитель, опікун, піклувальник) подає до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за формою № 5ДР, пред’явивши документ, що посвідчує його особу, та свідоцтво про народження дитини.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня звернення ним за місцем проживання у разі пред’явлення:

- свідоцтва про народження дитини;

- документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника);

- в окремих випадках: перекладу свідоцтва про народження, засвідчений в установленому законодавством порядку, якщо таке свідоцтво видане не українською мовою;

- довідки про реєстрацію місця проживання/перебування, якщо інформація про реєстрацію місця проживання/перебування відсутня в документах, що посвідчують особу одного з батьків, або така інформація не співпадає з паспортними даними батька/ матері, який/яка подає відповідну заяву;

- рішення про встановлення опіки (піклування), якщо документи подаються такою особою або підтвердження повноважень представника органу опіки (піклування).