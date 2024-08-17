Гуманитарные центры для переселенцев из Донецкой области начали работу в двух областях Украины

В Киевской и Днепропетровской областях открыли гуманитарные центры для переселенцев из Донецкой области.

В Киевской и Днепропетровской областях начали работу гуманитарные центры для поддержки переселенцев из Донецкой области под названием «Селидово. UA». Эти центры оказывают помощь жителям Селидовской громады и другим эвакуированным из Донецкой области. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно сообщению Донецкой областной администрации, центры обеспечивают гуманитарную и первичную медицинскую помощь, а также проводят консультации по вопросам социальной защиты, пенсионного обеспечения, юридических и психологических вопросов.

Для детей и взрослых организовывают культурно-развлекательные мероприятия, арт-терапию, тренинги, мастер-классы и другие занятия, способствующие улучшению психоэмоционального состояния.

Гуманитарный центр в Киевской области расположен по адресу: с. Петропавловская Борщаговка, ул. Волынская, 1 (ЖК «Львовский»). В Днепропетровской области центр находится по адресу: г. Каменское, ул. В. Стуса, 15 Б.

Дополнительную информацию о работе центров можно получить по телефону: 0-800-33-64-54.

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