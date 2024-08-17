Гуманітарні центри для переселенців з Донеччини розпочали роботу у двох областях України

У Київській та Дніпропетровській областях відкрили гуманітарні центри для переселенців з Донеччини.

У Київській та Дніпропетровській областях розпочали роботу гуманітарні центри для підтримки переселенців із Донеччини під назвою «Селидове. UA». Ці центри надають допомогу жителям Селидівської громади та іншим евакуйованим з Донеччини. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з повідомленням Донецької обласної адміністрації, центри забезпечують гуманітарну та первинну медичну допомогу, а також проводять консультації з питань соціального захисту, пенсійного забезпечення, юридичних та психологічних питань.

Для дітей та дорослих організовують культурно-розважальні заходи, арт-терапію, тренінги, майстер-класи та інші заняття, що сприяють покращенню психоемоційного стану.

Гуманітарний центр у Київській області розташований за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Волинська, 1 (ЖК «Львівський»). У Дніпропетровській області центр знаходиться за адресою: м. Кам’янське, вул. В. Стуса, 15 Б.

Додаткову інформацію про роботу центрів можна отримати за телефоном: 0-800-33-64-54.

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