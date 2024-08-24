Минобороны будет координировать реализацию государственной информполитики в сфере обороны

Министерство обороны будет координировать силы обороны в информполитике.

Правительство на период действия правового режима военного положения наделило Министерство обороны дополнительными полномочиями координировать силы обороны в информполитике в сфере обороны. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 959 от 23 августа, обнародованном на правительственном портале.

«...координирует составляющие сил обороны по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной информационной политики в сфере обороны», - говорится в документе.

Согласно постановлению, соответствующие изменения внесены в Положение о Минобороны, утвержденное постановлением Кабмина № 671 от 26 ноября 2014 года.

До этого в полномочия оборонного ведомства входило «участие в выполнении задач государственной информационной политики в сфере обороны, информационных мероприятиях, направленных на повышение уровня обороноспособности государства и противодействие информационным операциям агрессора (противника)».

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