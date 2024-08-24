Міноборони координуватиме реалізацію державної інформполітики у сфері оборони

Міністерство оборони координуватиме сили оборони в інформполітиці.

Уряд на період дії правового режиму воєнного стану наділив Міністерство оборони додатковими повноваженнями координувати сили оборони в інформполітиці у сфері оборони. Про це казано в постанові Кабінету Міністрів № 959 від 23 серпня, оприлюдненій на урядовому порталі.

«...координує складові сил оборони з питань забезпечення формування та реалізації державної інформаційної політики у сфері оборони», - сказано у документі.

Згідно з постановою, відповідні зміни внесено до Положення про Міноборони, затвердженого постановою Кабміну № 671 від 26 листопада 2014 року.

До цього до повноважень оборонного відомства входила «участь у виконанні завдань державної інформаційної політики у сфері оборони, інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та протидію інформаційним операціям агресора (противника)».

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