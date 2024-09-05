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Как плательщики единого налога могут подать в ГНС жалобу по требованию об уплате недоимки из ЕСВ

09:05, 5 сентября 2024
Каким образом плательщики единого взноса могут направить в аппарат ГНС жалобу по требованию об уплате недоимки по уплате единого взноса и решения о начислении пени и наложении штрафа.
Как плательщики единого налога могут подать в ГНС жалобу по требованию об уплате недоимки из ЕСВ
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, каким способом плательщики единого взноса могут направить в аппарат ГНС жалобу по требованию об уплате недоимки по уплате единого взноса и решения о начислении пени и наложении штрафа.

Согласно п. 1 разд. V Порядка рассмотрения налоговым органом жалоб на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и решение о начислении пени и наложение штрафа, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2015 №1124 (в редакции приказа2. №489), жалобу по требованию об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и на решение о начислении пени и наложении штрафа и жалоб банков на решение о наложении финансовых санкций подает плательщик единого взноса лично или через своего представителя в бумажной форме непосредственно к аппарату ДПС или почтовой отправкой с уведомлением о вручении и описанием вложения и/или в электронной форме, в том числе через электронный кабинет.

Согласно п. 2 разд. V Порядка №1124 днем ​​подачи плательщиком единого взноса жалобы являются:

  • при подаче жалобы непосредственно к аппарату ГНС – день фактического получения жалобы ГНС;
  • в случае отправки жалобы отделением почтовой связи – дата получения отделением почтовой связи от плательщика единого взноса почтовой отправки с жалобой, указанной отделением почтовой связи в уведомлении о вручении почтовой отправки или на конверте;
  • при отправке жалобы в электронной форме – день фактического получения жалобы аппаратом ГНС.

В случае отсутствия сообщения о вручении или оттиске календарного штемпеля отделения почтовой связи на почтовом отправлении (конверте, бандероли), что делает невозможным выяснение даты получения отделением почтовой связи жалобы, днем ​​подачи жалобы считается день поступления жалобы в аппарат ГНС (п .3 разд.

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