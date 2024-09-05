Як платники єдиного податку можуть подати до ДПС скаргу на вимогу про сплату недоїмки з ЄСВ

Яким способом платники єдиного внеску можуть направити до апарату ДПС скаргу на вимогу про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, яким способом платники єдиного внеску можуть направити до апарату ДПС скаргу на вимогу про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу.

Відповідно до п. 1 розд. V Порядку розгляду податковим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2015 №1124 (у редакції наказу Мінфіну від 30.08.2021 №489), скаргу на вимогу про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу та скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій подає платник єдиного внеску особисто або через свого представника у паперовій формі безпосередньо до апарату ДПС або поштовим відправленням з повідомленням про вручення та описом вкладення та/або в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет.

Згідно з п. 2 розд. V Порядку №1124 днем подання платником єдиного внеску скарги є:

при поданні скарги безпосередньо до апарату ДПС – день фактичного отримання скарги ДПС;

у разі надсилання скарги відділенням поштового зв’язку – дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті;

у разі надсилання скарги в електронній формі – день фактичного отримання скарги апаратом ДПС.

У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з’ясування дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги вважається день надходження скарги до апарату ДПС (п. 3 розд. V Порядку №1124).

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