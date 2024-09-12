Избран председатель Золотоношского горрайонного суда Черкасской области

Председателем суда была избрана судья Наталья Бойко.

Фото: zl.ck.court.gov.ua

10 сентября состоялось собрание судей Золотоношского горрайонного суда Черкасской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Собранием судей, путем тайного голосования, была избрана судья Бойко Наталья Владимировна председателем Золотоношского горрайонного суда Черкасской области сроком на три года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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