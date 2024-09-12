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Обрано голову Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області

10:44, 12 вересня 2024
Головою суду було обрану суддю Наталію Бойко.
Обрано голову Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області
Фото: zl.ck.court.gov.ua
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10 вересня відбулися збори суддів Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, на порядок денний яких було винесено питання про обрання голови суду.  Про це повідомив офіційний сайт суду.

Зборами суддів, шляхом таємнимного голосування, було обрану суддю Бойко Наталію Володимирівну головою Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області терміном на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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