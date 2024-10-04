Правительство сократило срок явки в ТЦК военнообязанных

Кабмин уменьшил срок явки в ТЦК до 7-10 дней.

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Кабинет министров Украины изменил Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, сократив срок явки в территориальные центры комплектования.

Соответствующее постановление № 1134 было принято 1 октября 2024 года. Правительство установило новые сроки, когда военнообязанным нужно было прибыть в ТЦК: граждане из административных центров областей должны явиться в течение 7 дней, а из других населенных пунктов - в течение 10 суток, когда ранее в ТЦК надо было явиться через 14 дней с даты отправки повестки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности и переданы в розыск.

Как ранее сообщалось, в Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года и отправить их на адреса военнообязанным. В ТЦК объяснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через приложение Резерв+ позволило ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства военнообязанных. Поэтому, теперь на эти адреса можно будет массово разослать повестки.

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