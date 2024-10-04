Уряд скоротив термін явки до ТЦК військовозобов'язаних

Кабмін зменшив термін явки до ТЦК до 7-10 днів.

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Кабінет міністрів України змінив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, скоротивши термін явки до територіальних центрів комплектування.

Відповідна постанова № 1134 була ухвалена 1 жовтня 2024 року. Уряд встановив нові терміни, коли військовозобов'язаним потрібно було прибути до ТЦК: громадяни з адміністративних центрів областей мають з'явитися протягом 7 днів, а з інших населених пунктів — протягом 10 діб, коли раніше до ТЦК треба було з’явитися через 14 днів від дати надсилання повістки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після отримання повістки чоловіки призовного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. В іншому випадку будуть притягнені до адміністративної відповідальності та передані в розшук.

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним. У ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов’язаних. Тож, тепер на ці адреси можна буде масово розіслати повістки.

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