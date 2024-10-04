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В Ровенской области будут судить врача, который за деньги приписывал вымышленные диагнозы ухилянтам

23:36, 4 октября 2024
Медик оформлял фальшивые медицинские документы, позволявшие уклонистам избежать призыва на военную службу.
В Ровенской области будут судить врача, который за деньги приписывал вымышленные диагнозы ухилянтам
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В Ровенской области направили в суд дело врача-хирурга, который выдавал фиктивные медицинские документы мужчинам во избежание мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что медика включили в незаконную схему двое жителей Дубенщины, бывший правоохранитель и администратор частного медицинского центра.

Врач оформлял клиентов на стационарное лечение в одну из многопрофильных больниц, вносил недостоверные сведения в медицинскую карту относительно сдачи анализов и лечения «пациентов», а также приписывал им вымышленные диагнозы. В дальнейшем эпикризы медика должны стать основанием для признания уклоняющихся непригодными для военной службы и исключения их из военного учета.

Пакет таких услуг у злоумышленников стоил около 7000 долларов США. Обвинительный акт направлен в Гощанский районный суд.

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