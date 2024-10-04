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На Рівненщині судитимуть лікаря, який за гроші приписував вигадані діагнози ухилянтам

23:36, 4 жовтня 2024
Медик оформляв фальшиві медичні документи, які дозволяли ухилянтам уникнути призову на військову службу.
На Рівненщині судитимуть лікаря, який за гроші приписував вигадані діагнози ухилянтам
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На Рівненщині скерували до суду справу лікаря-хірурга, який видавав фіктивні медичні документи чоловікам для уникнення мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що медика долучили до незаконної схеми двоє жителів Дубенщини, колишній правоохоронець та адміністратор приватного медичного центру.

Лікар оформлював клієнтів на стаціонарне лікування в одну з багатопрофільних лікарень, вносив недостовірні відомості до медичної карти стосовно здачі аналізів та лікування «пацієнтів», а також приписував їм вигадані діагнози. У подальшому епікризи медика мали стати підставою для визнання ухилянтів непридатними для військової служби та виключення їх з військового обліку.

Пакет таких послуг у зловмисників коштував майже 7000 доларів США. Обвинувальний акт скеровано до Гощанського районного суду. 

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