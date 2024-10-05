В Киеве временно закрыты станции метро «Теремки» и «Ипподром», поезда стали

Станции «Теремки» и «Ипподром» закрыты на вход из-за технических проблем.

Источник фото: dsnews.ua

Станции метро «Теремки» и «Ипподром» сейчас временно закрыты на вход. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Причиной изменения в движении поездов на «синей линии» является техническая неисправность подвижного состава. Специалисты уже работают над устранением проблемы и восстановлением обычного движения.

«Приносим извинения за временные неудобства», - отметили в КГГА.

Местные Телеграм-каналы сообщили об остановке поездов.

По обновленной информации КГГА, движение поездов восстановлено. Подвижной состав снят с линии и будет направлен на осмотр и ремонт в электродепо.

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