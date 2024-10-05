У Києві тимчасово зачинені станції метро «Теремки» та «Іподром», поїзди стали

Станції «Теремки» та «Іподром» зачинені на вхід через технічні проблеми.

Джерело фото: dsnews.ua

Станції метро «Теремки» та «Іподром» наразі тимчасово зачинені на вхід. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Причиною зміни в русі поїздів на «синій лінії» є технічна несправність рухомого складу. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми та відновленням звичайного руху.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності», — зазначили в КМДА.

Місцеві Телеграм-канали повідомили про зупинку поїздів.

За оновленою інформацією КМДА, рух поїздів відновлено. Рухомий склад знято з лінії та буде направлено на огляд та ремонт в електродепо.

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