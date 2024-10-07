СБУ открыла производство против режиссера фильма «Россияне на войне» Трофимовой

СБУ открыла дело против режиссера фильма «Россияне на войне» Анастасии Трофимовой, которая незаконно пересекала государственную границу Украины.

СБУ открыла уголовное производство против режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой по поводу оправдания и признания правомерной российской агрессии. Об этом сообщил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемки и выпустила фильм, в котором российских оккупантов «подают с человеческим лицом».

Юрчишин также добавил, что Трофимова проживает в Канаде и сняла материал на средства налогоплательщиков Канады.

Он рассказал, что парламентский комитет Канады по национальной безопасности признал, что не может финансировать такие фильмы. Также добавил, что на заседании обсудили угрозы российской дезинформации.

Теперь СБУ начала досудебное расследование по уголовному производству по признакам ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание правомерной российской агрессии).

Напомним, что, несмотря на шквал критики, фильм "Россияне на войне" был заявлен в программе Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF).

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло режиссера Анастасию Трофимову в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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