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СБУ відкрила провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні» Трофімової

21:17, 7 жовтня 2024
СБУ порушила справу проти режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової, яка незаконно перетинала державний кордон України.
СБУ відкрила провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні» Трофімової
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СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової щодо виправдовування та визнання правомірною російської агресії Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що Трофимова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів «подають із людським обличчям».

Юрчишин також додав, що Трофимова проживає в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків Канади.

Він розповів, що парламентський комітет Канади з питань національної безпеки визнав, що не може фінансувати такі фільми. Також додав, що на засіданні обговорили загрози від російської дезінформації.

Тепер СБУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії).

Фото: Ярослав Юрчишин

Нагадаємо, що попри шквал критики фільм "Росіяни на війні" був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF).

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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