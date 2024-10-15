225 фейковых студентов в одном из университетов, – в Киеве, Черкассах и Закарпатье разоблачены схемы уклонения от мобилизации

В Украине ликвидированы три коррупционные схемы с подделкой медицинских заключений и образовательных документов.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили три коррупционные схемы, позволявшие уклонистам избегать мобилизации, которые действовали в Киеве, Черкассах и Закарпатье. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы схем, среди которых - руководители частных вузов и должностные лица военно-врачебных комиссий. Об этом сообщили в СБУ.

На Закарпатье были задержаны ректор и проректор одного из частных университетов, которые зачисляли уклонистов на бакалавриат без вступительных экзаменов, обещая им беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого к незаконной деятельности привлекли сотрудника военной службы правопорядка. После разоблачения СБУ, комиссия Ужгородского РТЦК отменила отсрочки для 225 человек, которые воспользовались этой схемой.

В Киевской области правоохранители разоблачили заместителя директора финансового колледжа и двух его подчиненных, которые оформляли уклонистов в аспирантуру задним числом. Эти лица помогали клиентам получить отсрочку от мобилизации и выезда за границу за стоимость до 8 тысяч долларов США.

В Черкассах были выявлены трое представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали фальшивые медицинские заключения о непригодности к службе. Для этого организаторы привлекли медсестру, которая поддерживала связь между клиентами и фигурантами.

Всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за злоупотребление влиянием и препятствование законной деятельности ВСУ. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Действия проводились под процессуальным руководством прокуратур Киевской, Закарпатской областей и Черкасской окружной прокуратуры.

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