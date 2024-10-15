225 фейкових студентів в одному з університетів, – у Києві, Черкасах та Закарпатті викрито схеми ухилення від мобілізації

В Україні ліквідовано три корупційні схеми з підробкою медичних висновків та освітніх документів.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили три корупційні схеми, що дозволяли ухилянтам уникати мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та Закарпатті. У результаті комплексних заходів затримано організаторів схем, серед яких – керівники приватних вишів і посадовці військово-лікарських комісій. Про це повідомили в СБУ.

На Закарпатті були затримані ректор і проректор одного з приватних університетів, які зараховували ухилянтів на бакалаврат без вступних екзаменів, обіцяючи їм безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього до незаконної діяльності залучили співробітника військової служби правопорядку. Після викриття СБУ, комісія Ужгородського РТЦК скасувала відстрочки для 225 осіб, які скористалися цією схемою.

У Київській області правоохоронці викрили заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які оформляли ухилянтів до аспірантури заднім числом. Ці особи допомагали клієнтам отримати відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон за вартість до 8 тисяч доларів США.

У Черкасах були виявлені троє представників військово-лікарської комісії, які продавали фальшиві медичні висновки про непридатність до служби. Для цього організатори залучили медсестру, яка підтримувала зв’язок між клієнтами та фігурантами.

Всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання впливом та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дії проводилися під процесуальним керівництвом прокуратур Київської, Закарпатської областей та Черкаської окружної прокуратури.

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