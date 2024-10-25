Разворовали 180 тысяч на ремонте тротуара — в Хмельницкой области будут судить сельского голову и подрядчика

Подрядчик, получив 180 тысяч, подделал акт по ремонту тротуара в селе Каменец-Подольского района, не выполняя никаких работ.

В Хмельницкой области будут судить сельского голову и подрядчика за завладение бюджетными средствами во время обустройства тротуара. Об этом сообщает областная прокуратура.

В конце прошлого года подрядчик обязался провести текущий ремонт тротуара на части улицы в одном из сел Каменец-Подольского района.

А после получения 180 тыс. грн на счет предприятия, без проведения работ, вместе с сельским головой подделал соответствующий акт.

Действия сообщников нанесли существенный вред интересам государства.

В ходе досудебного расследования заявленные работы выполнены и тротуар обустроен.

Каменец-Подольская окружная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении сельского головы и директора предприятия.

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