Розікрали 180 тисяч на ремонті тротуару — на Хмельниччині судитимуть сільського голову та підрядника

Підрядник, отримавши 180 тисяч, підробив акт про ремонт тротуару в селі Кам’янець-Подільського району, не виконуючи жодних робіт.

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На Хмельниччині судитимуть сільського голову та підрядника за заволодіння бюджетними коштами під час облаштування тротуару. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Наприкінці минулого року підрядник взяв на себе зобов’язання провести поточний ремонт тротуару на частині вулиці в одному із сіл Кам’янець-Подільського району.

А після отримання 180 тис. грн на рахунок підприємства, без проведення жодних робіт, разом із сільським головою підробив відповідний акт.

Дії спільників завдали істотної шкоди інтересам держави.

Під час досудового розслідування заявлені роботи виконано та тротуар облаштовано.

Кам’янець-Подільська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно сільського голови та директора підприємства.

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